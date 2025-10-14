Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Widerstand nach Ticketkontrolle: 18-Jähriger attackiert Bundespolizisten im Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 13. Oktober 2025, bat der Zugbegleiter einer S-Bahn von Leipzig nach Halle (Saale) um 09:25 Uhr die Bundespolizei in Halle (Saale) um Unterstützung. Zwei männliche Reisende sollen die S-Bahn genutzt haben, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein und verweigerten zudem die Vorlage von Ausweisdokumenten. Beim Eintreffen des Zuges am Hauptbahnhof kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die zwei Männer. Die beiden von den Bundespolizisten festgestellten 18- und 29-Jährigen legten gegenüber den Beamten jeweils ein gültiges Deutschlandticket sowie gültige Ausweisdokumente vor. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig nach dem 29-jährigen Russen suchte. Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das Amtsgericht Borna, im Juni vergangenen Jahres, zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro beziehungsweise 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Verurteilte die Forderung nicht beglich und seine Strafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Leipzig im August dieses Jahres den Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Mann diesen, nahmen ihn fest und mit in die Diensträume am Hauptbahnhof Halle. Sein 18-jährige Begleiter bot sich den Beamten dabei freiwillig als Sprachmittler an. Auf dem Weg zur Dienststelle kam er den Einsatzkräften jedoch wiederholt zu nah, trotz mehrfacher Aufforderung Abstand zu halten. Als ein Beamter den Mann daraufhin zurückdrängen wollte, befreite sich dieser und trat dem Bundespolizisten gegen den hinteren linken Oberschenkel, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Daraufhin mussten zwei Beamte den russischen Staatsangehörigen unter Anwendung von Zwang zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Während der Maßnahme wehrte und sperrte er sich erheblich und spuckte in Richtung einer Beamtin, verfehlte sie jedoch. Der 29-Jährige konnte nach Zahlung der offenen Geldstrafe die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den 18-Jährigen leitete die Bundespolizei Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

