Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 40-Jähriger stiehlt, hält sich widerrechtlich auf, begeht exhibitionistische Handlung und Körperverletzung

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 entwendete ein Mann um 20:49 Uhr eine Flasche hochprozentigen Whiskey aus einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Magdeburg, ohne die Ware zuvor zu bezahlen und verließ anschließend das Geschäft. Eine Mitarbeiterin jener Filiale informierte daraufhin die Bundespolizei. Die verständigte Streife konnte den Tatverdächtigen in Bahnhofnähe feststellen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme teilte die Angestellte den Beamten gegenüber mit, dass der 40-Jährige bereits einige Stunden zuvor, in selbigem Laden, Hygieneartikel gestohlen hatte. Ein in den Räumlichkeiten der Bundespolizei durchgeführter Atemalkoholtest brachte bei dem aus Georgien Stammenden einen Wert von 1,92 Promille. Er erhielt Strafanzeigen wegen des wiederholten Diebstahls und wegen Hausfriedensbruchs, da gegen ihn sowohl ein gültiges Hausverbot für das aufgesuchte Geschäft, als auch für den Hauptbahnhof Magdeburg, besteht. Kurz darauf fiel er erneut negativ auf. Er entblößte sein Genitalbereich und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, gegenüber einer 21 und 29-jährigen Deutschen und entfernte sich von der mehrköpfigen Personengruppe. Die Bundespolizei wurde abermals verständigt. Beamte begaben sich unverzüglich in Richtung des Ereignisortes. Im Weiteren schlug er einem 21-jährigen Deutschen mit seiner Rückhand ins Gesicht. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen der Personengruppe und dem 40-Jährigen. Seitens der Bundespolizei wurden Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Körperverletzung eingeleitet.

