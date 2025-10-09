Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrt ohne gültiges Ticket bringt Untersuchungshaftbefehl zum Vorschein

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 8. Oktober 2025 um 20:15 Uhr fuhr ein Mann in der S-Bahn von Stendal nach Magdeburg. Bei der Fahrscheinkontrolle fiel der Zugbegleiterin auf, dass das vorgezeigte Deutschlandticket auf eine andere Person ausgestellt ist. Da der Verdacht einer Betrugsstraftat bestand, wurde die Bundespolizei kontaktiert. Bei Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg um 20:45 Uhr kontrollierte die hinzugerufene Streife der Bundespolizei den 24-Jährigen. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde der Russe mit zur Dienststelle genommen. Die Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei brachte einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Halle (Saale) zum Vorschein. Er ist in mehreren Fällen der einfachen sowie der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und der Sachbeschädigung dringend verdächtigt. Darüber hinaus ist der Mann unbekannten Aufenthalts und es bestehen Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr. Somit erließ das Amtsgericht Halle (Saale) im September 2025 den Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten durch die Bundespolizisten eröffnet und er wurde festgenommen. In der Folge wurde der 24-Jährige dem zentralen Polizeigewahrsam übergeben, um dort die Nacht zu verbringen. Nunmehr wird der Gesuchte dem Haftrichter vorgeführt werden, der über den weiteren Verbleib der Person zu entscheiden hat. Aufgrund der darüber hinaus begangenen Betrugsstraftat fertigten die Bundespolizisten eine weitere Strafanzeige gegen den Mann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell