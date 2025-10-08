Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger nutzt manipuliertes Zugticket und wird mit europäischem Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025 nutzte eine männliche Person um 13:15 Uhr eine Regionalbahn von Magdeburg nach Biederitz. Bei der Fahrscheinkontrolle händigte der 29-Jährige dem Zugbegleiter ein Deutschlandticket aus. Nach Überprüfung des Tickets stellte der Kontrolleur Manipulationen an jenem Fahrschein fest und verständigte die Bundespolizei. Zudem konnte er eine Personenbeschreibung des Mannes übermitteln. Parallel verließ der Verdächtige am Haltepunkt Biederitz die Bahn und nutzte den bereitstehenden Schienenersatzverkehr in Richtung Möser. Die verständigte Streife der Bundespolizei konnte den Mann erfolgreich stellen und es folgten weitere strafprozessuale Maßnahmen. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der russische Staatsangehörige mit einem europäischen Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung gesucht wurde. Hierbei liegt die Strafandrohung bei bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Die Beamten eröffneten ihm dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Anschließend informierten sie die Landespolizei über den Aufgriff. Diese übernahm den Gesuchten und alle weiteren Maßnahmen. Am darauffolgenden Tag wurde er durch Kräfte der Landespolizei einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Er bestätigte die Untersuchungshaft. Abschließend erfolgte die Einlieferung des Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem erhielt der 29-Jährige eine weitere Strafanzeige wegen Betruges.

