PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger nutzt manipuliertes Zugticket und wird mit europäischem Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025 nutzte eine männliche Person um 13:15 Uhr eine Regionalbahn von Magdeburg nach Biederitz. Bei der Fahrscheinkontrolle händigte der 29-Jährige dem Zugbegleiter ein Deutschlandticket aus. Nach Überprüfung des Tickets stellte der Kontrolleur Manipulationen an jenem Fahrschein fest und verständigte die Bundespolizei. Zudem konnte er eine Personenbeschreibung des Mannes übermitteln. Parallel verließ der Verdächtige am Haltepunkt Biederitz die Bahn und nutzte den bereitstehenden Schienenersatzverkehr in Richtung Möser. Die verständigte Streife der Bundespolizei konnte den Mann erfolgreich stellen und es folgten weitere strafprozessuale Maßnahmen. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der russische Staatsangehörige mit einem europäischen Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung gesucht wurde. Hierbei liegt die Strafandrohung bei bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Die Beamten eröffneten ihm dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Anschließend informierten sie die Landespolizei über den Aufgriff. Diese übernahm den Gesuchten und alle weiteren Maßnahmen. Am darauffolgenden Tag wurde er durch Kräfte der Landespolizei einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Er bestätigte die Untersuchungshaft. Abschließend erfolgte die Einlieferung des Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem erhielt der 29-Jährige eine weitere Strafanzeige wegen Betruges.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:20

    BPOLI MD: Alkoholisierter 40-Jähriger stiehlt, beleidigt und entblößt sich

    Magdeburg (ots) - Ein 40-jähriger Mann sorgte am Dienstagmorgen, den 7. Oktober 2025 im Magdeburger Hauptbahnhof für einen Einsatz der Bundespolizei mit mehreren strafrechtlichen Konsequenzen. Gegen 07:30 Uhr entwendete der Tatverdächtige zunächst in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof eine Flasche Wodka, ohne das erforderliche Entgelt zu entrichten. Ein ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:54

    BPOLI MD: 47-Jähriger ignoriert Weisungen, leistet Widerstand, greift an, bedroht und beleidigt

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Montag, den 6. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 21:45 Uhr über eine aggressive Person, in einem Intercityexpress, informiert. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Leipzig nach Berlin. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der 47-Jährige die Bahn, wirkte stark alkoholisiert, hörte laut Musik und belästigte mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren