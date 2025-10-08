Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierter 40-Jähriger stiehlt, beleidigt und entblößt sich

Magdeburg (ots)

Ein 40-jähriger Mann sorgte am Dienstagmorgen, den 7. Oktober 2025 im Magdeburger Hauptbahnhof für einen Einsatz der Bundespolizei mit mehreren strafrechtlichen Konsequenzen. Gegen 07:30 Uhr entwendete der Tatverdächtige zunächst in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof eine Flasche Wodka, ohne das erforderliche Entgelt zu entrichten. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäftes beobachtete den Diebstahl, folgte daraufhin dem georgischen Staatsangehörigen in die Haupthalle des Hauptbahnhofes und hielt diesen vor Ort fest. Während der Auseinandersetzung warf der Verdächtige die zuvor entwendete Flasche zu Boden. Nach Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei reagierte der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten durch Zeigen des Mittelfingers. Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde er in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Dort konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Ein ebenso durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den Magdeburger Hauptbahnhof besteht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder entlassen. Kurz darauf fiel er erneut auf, indem er sich durch Herunterziehen seiner Hose auf dem Bahnhofsvorplatz entblößte. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg leitete entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen, Beleidigung, Hausfriedensbruchs sowie exhibitionistischer Handlungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell