Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger reist ohne Zugticket - schlägt Triebfahrzeugführer

Halberstadt, Wernigerode (ots)

Am Donnerstag, den 2. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 06:46 Uhr über eine dreiköpfige Personengruppe informiert, von der ein Mann kein für die Fahrt erforderliches Zugticket vorweisen konnte. Der relevante Regionalexpress befand sich auf der Strecke von Wernigerode in Richtung Halberstadt. Die verständigten Beamten der Bundespolizei waren mit Einfahrt des Zuges am Ankunftsgleis im Hauptbahnhof Halberstadt und nahmen sich dem Sachverhalt an. Nach bisherigen Erkenntnissen forderte der Zugbegleiter der Bahn jenen Reisenden auf, den Zug beim Halt in Heudeber-Danstedt zu verlassen. Hierbei unterstützte der hinzugezogene Triebfahrzeugführer seinen Kollegen. Die Gruppe verhielt sich uneinsichtig und es kam zu einem Wortgefecht. Im Weiteren schlug der ticketlose Mann dem Triebfahrzeugführer zweimal mit der Faust in dessen Gesicht. Daraufhin blutete die Nase des 30-jährigen Opfers. Die Männer verließen anschließend den Zug und nutzten erneut eine Bahn in Richtung Wernigerode. Durch die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde veranlasst, dass jener Zug, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Bahnhof Wernigerode stehen bleibt. Die Beamten und der Geschädigte fuhren umgehend zum Bahnhof Wernigerode, mit Erfolg. Der 30-Jährige konnte den Tatverdächtigen zweifelsfrei wiedererkennen. Es erfolgte seine Mitnahme zum Bundespolizeirevier Halberstadt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,64 Promille bei dem 18-jährigen Verdächtigen. Der afghanische Staatsangehörige erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen der begangenen Körperverletzung.

