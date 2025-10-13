Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Diebstahl führt zu Drogen- und Waffenfund im Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, informierte ein Ladendetektiv einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 15:20 Uhr die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl. Ein 40-Jähriger hatte zuvor Backwaren und Süßigkeiten entwendet, ohne das erforderliche Entgelt zu entrichten. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Einsatzort und stellte den Tatverdächtigen sowie dessen Personalien fest. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Be-amten zudem verbotene Betäubungsmittel auf. Zur Durchsuchung des Mannes selbst, wurde der Deutsche in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gebracht. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte zusätzlich einen verbotenen Schlagring. Sowohl die Betäubungsmittel als auch die Waffe wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell