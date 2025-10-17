PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 33-Jähriger bei Frontalunfall schwer verletzt - Mercedes sichergestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitagmorgen (17.10.2025) kam es zu einem schweren Unfall in Hohenlimburg. Gegen 06:15 Uhr bog ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus dem Gotenweg in die Elseyer Straße ab. Diese befuhr eine 33-Jährige in ihrem Mercedes aus Richtung Hohenlimburg in Richtung Autobahn. Aus ungeklärter Ursache übersah der LKW-Fahrer den Mercedes. Es kam zum Frontalunfall, bei welchem die 33-Jährige schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite sie wenig später aus dem Auto und brachte die Frau in ein Krankenhaus. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch eine Spezialfirma beseitigt werden. Diese Arbeit dauerte bis 11 Uhr an. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizisten ließen den LKW abschleppen und stellten den Mercedes zur Beweis- und Spurensicherung sicher. Das Verkehrskommissariat prüft jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

