POL-HA: Alleinunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Krades
Hagen (ots)
Ein 26-jähriger Hagener Motorradfahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Volmetalstraße in Richtung Eilpe. Ca. 150m hinter dem Kreisverkehr Eilper Straße verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 26-jährige an der Schulter. Aus dem beschädigten Krad liefen Betriebsstoffe aus- diese wurden durch die Feuerwehr der Stadt Hagen beseitigt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. (Kli.)
