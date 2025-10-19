PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Krades

Hagen (ots)

Ein 26-jähriger Hagener Motorradfahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Volmetalstraße in Richtung Eilpe. Ca. 150m hinter dem Kreisverkehr Eilper Straße verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 26-jährige an der Schulter. Aus dem beschädigten Krad liefen Betriebsstoffe aus- diese wurden durch die Feuerwehr der Stadt Hagen beseitigt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 06:30

    POL-HA: Verkehrsunfall mit sechs beschädigten Fahrzeugen

    Hagen (ots) - Ein 19-jähriger Hagener befuhr am Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr mit seinem SUV die Lange Straße in Fahrtrichtung Haspe. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe des Hauses Nr. 66 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Das zweite der Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls auf drei weitere geparkte Autos aufgeschoben. Das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:50

    POL-HA: Nötigung im Straßenverkehr führt zu Unfall

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Auf Höhe der Kreuzung Eugen-Richter-Straße/Gutenbergstraße gerieten am Donnerstag (16.10.2025) zwei Männer im Straßenverkehr aneinander. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Haspe. Als der Verkehr stockte, sei ihm ein VW dicht aufgefahren und habe mehrfach gehupt. Als der Hagener verkehrsbedingt hielt, stieg er aus, um den anderen Autofahrer auf sein Verhalten ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:00

    POL-HA: 33-Jähriger bei Frontalunfall schwer verletzt - Mercedes sichergestellt

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Freitagmorgen (17.10.2025) kam es zu einem schweren Unfall in Hohenlimburg. Gegen 06:15 Uhr bog ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus dem Gotenweg in die Elseyer Straße ab. Diese befuhr eine 33-Jährige in ihrem Mercedes aus Richtung Hohenlimburg in Richtung Autobahn. Aus ungeklärter Ursache übersah der LKW-Fahrer den Mercedes. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren