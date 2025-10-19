POL-HA: Alleinunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Krades

Hagen (ots) - Ein 19-jähriger Hagener befuhr am Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr mit seinem SUV die Lange Straße in Fahrtrichtung Haspe. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe des Hauses Nr. 66 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Das zweite der Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls auf drei weitere geparkte Autos aufgeschoben. Das Fahrzeug des ...

mehr