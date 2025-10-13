Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei am Flughafen München nimmt gesuchten Dieb fest
Flughafen München (ots)
Am Samstag, 11.10, kam ein 24-jähriger Moldauer zur Ausreisekontrolle der Bundespolizei am Flughafen München, welcher nach Chisinau reisen wollte.
Bei der Kontrolle seines Passes fiel den Beamten der Bundespolizei jedoch auf, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Diebstahl von Waffen vorlag.
Zu vollstrecken waren 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder eine entsprechende Geldstrafe. Der 24-jährige konnte die geforderte Summe nicht bezahlen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert. Seine geplante Reise in die Republik Moldau musste somit entfallen.
