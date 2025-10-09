Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Verurteilter Dieb bei der Ausreise am Flughafen München festgenommen
Flughafen München (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch (8. Oktober) einen 38-jährigen belarussischen Staatsangehörigen am Flughafen München festgenommen. Der Mann wollte nach Antalya (Türkei) ausreisen, als er bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auffiel.
Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vorlag. Der 38-Jährige war im April 2025 vom Amtsgericht Tübingen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.880 Euro verurteilt worden.
Da er die geforderte Summe bislang nicht bezahlt hatte und auch am Flughafen nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 48 Tagen antreten.
Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert. Seine geplante Reise in die Türkei musste somit entfallen.
Rückfragen bitte an:
Stefan Bayer
Bundespolizei Flughafen München
Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen
Telefon: 089/97307-9020
E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de
