Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Donnerstag (12. Juni) ereignete sich auf der Gladbacher Straße in der Nähe der Autobahnanschlussstellen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer schwerste Verletzungen erlitt. Der 19-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf der Gladbacher Straße in Fahrtrichtung BAB 46 unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, über einen Grünstreifen und einen angrenzenden Geh- und Radweg fuhr und schließlich frontal mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall kippte der Wagen auf die linke Fahrzeugseite. Hierbei zog sich der junge Heinsberger schwerste Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K 5 in beiden Fahrtrichtungen bis zirka 18.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell