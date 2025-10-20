POL-HA: Firmenwagen in Eilpe aufgebrochen - Hochwertiges Werkzeug gestohlen
Hagen-Eilpe (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag (19.10.2025) in Eilpe einen Firmenwagen auf und stehlen hochwertiges Werkzeug daraus. Am Samstagnachmittag hatte der 37-jährige Nutzer des Fiat Ducato vor einem Mehrfamilienhaus in der Selbecker Straße geparkt. In der darauffolgenden Nacht, gegen 01.45 Uhr, fielen ihm die Beschädigungen an der Hecktür des Fahrzeugs auf. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten Baumaschinen und Werkzeug mit einem Gesamtwert im hohen vierstelligen Bereich. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)
