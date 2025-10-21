Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen beteiligt sich an der Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" vom 24. bis 26. Oktober 2025

Hagen (ots)

Wenn die Rückkehr in die eigenen vier Wände zu einem Schreckmoment wird und Sie eine aufgebrochene Tür und durchwühlte Schubladen vorfinden, ist das Entsetzen groß. Nach dem ersten Schock geraten fehlende Wertgegenstände oft schnell in den Hintergrund. Was jedoch bleibt, ist das Gefühl, dass eine fremde Person im eigenen Zuhause ihr Unwesen getrieben hat. Das Vertrauen in die Sicherheit ist erschüttert und lässt viele lange Zeit nicht mehr los. Um solche Erlebnisse bestmöglich zu verhindern, informiert die Polizei Hagen während der Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" darüber, wie man sich effektiv vor Einbrechern schützen und Unbefugten das Leben schwer machen kann.

Am Freitag, den 24.10.2025, bietet das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz eine Telefonsprechstunde an. Zwischen 8:00 - 14:30 Uhr stehen die Experten für Fragen rund um mechanische Sicherungen, Alarmanlagen und richtiges Verhalten bei verdächtigen Beobachtungen zur Verfügung.

Sie erreichen die Dienststelle wie folgt:

RBr Dominic Herhausen: 02331-986-3657

RBr Oliver Bittern: 02331-986-3661

Darüber hinaus informiert das Kommissariat am Samstag, den 25.10.2025 von 10 - 16 Uhr, an einem Infostand im Gartencenter Augsburg (Im Eichhof 15, 58119 Hagen) über das Thema Einbruchschutz und gibt praktische Tipps, wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen können. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen und Informationsmaterial mitzunehmen. Unterstützt wird die Dienststelle der Hagener Polizei von der Verbraucherzentrale, die eine Energieberatung anbietet.

"Riegel vor!" ist eine landesweite Initiative. Die Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer" ist eine Präventionskampagne der Polizei Nordrhein-Westfalen. Gerade in der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche. Durch einfache technische Sicherungen und richtiges Verhalten können viele Taten verhindert werden. (arn)

