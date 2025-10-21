Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jähriger muss nach Schlägen seines Neffen ins Krankenhaus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 55-Jähriger wurde am Montagabend (20.10.2025) vor einem Kasino in Hohenlimburg von seinem Neffen geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 19.20 Uhr verließ der 55-Jährige das Kasino an der Elseyer Straße und beabsichtigte, mit seinem Auto vom dortigen Parkplatz zu fahren. In diesem Moment hielt sich der 21 Jahre alte Neffe des Mannes auf dem Parkplatz auf und versperrte ihm die Weiterfahrt. Der 55-Jährige stieg aus, woraufhin der 21-Jährige auf ihn zukam und ihn angriff. Mit mehreren Schlägen verletzte der 21-Jährige seinen Onkel leicht im Bereich des Kopfes und flüchtete anschließend mit einem Auto.

Einsatzkräfte der Polizei erschienen vor Ort und befragten den 55-Jährigen. Er gab an, dass sein Neffe in letzter Zeit bereits psychisch auffällig gewesen sei. Rettungskräfte behandelten die Verletzungen des 55-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

