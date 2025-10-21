Polizei Hagen

POL-HA: 44-Jähriger tritt die Wohnungstür seiner Ex-Freundin ein und bedroht sie

Hagen-Boele (ots)

Eine Frau aus Boele alarmierte am Montagabend (20.10.2025) die Polizei, nachdem ihr Ex-Partner ihre Wohnungstür eingetreten hatte und sie bedrohte.

Der 44-Jährige begab sich gegen 19 Uhr zu der Wohnanschrift der Frau und trat die Wohnungstür ein, um sich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Dort traf er auf seine Ex-Partnerin, die er beleidigte und schlug. Anschließend warf er Möbel in der Wohnung um und drohte ihr, sie umzubringen. Als die Polizeikräfte eintrafen, stellten sie fest, dass die Wohnungstür über die gesamte Länge gebrochen war. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung, einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Wenn auch Sie bedroht werden - ob im privaten oder öffentlichen Raum -, wählen Sie den Polizeinotruf 110! (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell