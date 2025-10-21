PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin wird von Autofahrer übersehen

Hagen-Boele (ots)

Auf der Helfer Straße erfasste ein Autofahrer am Montag (20.10.2025) eine Radfahrerin. Der 18-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr die Pappelstraße in Richtung Lennetal und wollte dann nach links in die Helfer Straße abbiegen. Im Bereich der Fußgängerfurt befand sich eine 66-Jährige mit ihrem Citybike. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Hyundai-Fahrer die Hagenerin und touchierte sie. Bei dem daraus resultierenden Sturz zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Familienangehöriger nahm ihr Rad in Verwahrung. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:30

    POL-HA: 44-Jähriger tritt die Wohnungstür seiner Ex-Freundin ein und bedroht sie

    Hagen-Boele (ots) - Eine Frau aus Boele alarmierte am Montagabend (20.10.2025) die Polizei, nachdem ihr Ex-Partner ihre Wohnungstür eingetreten hatte und sie bedrohte. Der 44-Jährige begab sich gegen 19 Uhr zu der Wohnanschrift der Frau und trat die Wohnungstür ein, um sich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Dort traf er auf seine Ex-Partnerin, die er ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:30

    POL-HA: Zwangseinweisung einer Bochumerin nach Widerstand gegen die Polizei

    Hagen-Mitte (ots) - Passanten sprachen am Montag (20.10.) Polizisten in der Innenstadt an, nachdem eine Frau mehrfach mit ihrem Kopf gegen Laternen schlug. Im Bereich der Elberfelder Straße sah die Streifenwagenbesatzung dann eine 26-Jährige, die auf die Beschreibung der Zeugen passte. Als die Beamten sie ansprachen, versteckte sie sich in einem Ladengeschäft und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 09:30

    POL-HA: 55-Jähriger muss nach Schlägen seines Neffen ins Krankenhaus

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 55-Jähriger wurde am Montagabend (20.10.2025) vor einem Kasino in Hohenlimburg von seinem Neffen geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 19.20 Uhr verließ der 55-Jährige das Kasino an der Elseyer Straße und beabsichtigte, mit seinem Auto vom dortigen Parkplatz zu fahren. In diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren