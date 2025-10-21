Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin wird von Autofahrer übersehen

Hagen-Boele (ots)

Auf der Helfer Straße erfasste ein Autofahrer am Montag (20.10.2025) eine Radfahrerin. Der 18-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr die Pappelstraße in Richtung Lennetal und wollte dann nach links in die Helfer Straße abbiegen. Im Bereich der Fußgängerfurt befand sich eine 66-Jährige mit ihrem Citybike. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Hyundai-Fahrer die Hagenerin und touchierte sie. Bei dem daraus resultierenden Sturz zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Familienangehöriger nahm ihr Rad in Verwahrung. (arn)

