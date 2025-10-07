Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.10.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Zimmerbrand++

Weener - Zimmerbrand

Am 06.10.2025 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Zimmerbrand im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Friesenstraße. Verursacht wurde das Feuer durch einen nicht ausgeschalteten E-Herd in der Küche. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Es entstand kein Gebäudeschaden. Der Betroffene wurde durch die Stadt Weener anderweitig untergebracht. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.

