POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.10.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Zimmerbrand++
Weener - Zimmerbrand
Am 06.10.2025 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Zimmerbrand im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Friesenstraße. Verursacht wurde das Feuer durch einen nicht ausgeschalteten E-Herd in der Küche. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Es entstand kein Gebäudeschaden. Der Betroffene wurde durch die Stadt Weener anderweitig untergebracht. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104/114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell