Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen Linienbus und PKW - 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (18.03.2025) kurz vor 14.00 Uhr in der Calwer Straße in Böblingen ereignete. Ein 46 Jahre alter Linienbusfahrer, der rund 20 Personen an Bord hatte, war in der Calwer Straße in Richtung der Herrenberger Straße unterwegs. Er benutzte die dort vorhandene Busspur. Auf Höhe eines Baumarkts stand rechts daneben, aufgrund einer roten Ampel, eine Fahrzeugkolonne. Aus dieser scherte ein 44-jähriger Mercedes-Lenker verbotenerweise nach links auf die Busspur aus, vermutlich um zu wenden. Der Busfahrer konnte hierauf nicht mehr rechtzeitig reagieren und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um seine eigene Achse gedreht und stieß ein zweites Mal gegen den Linienbus. Der PKW war hierauf nicht mehr fahrbereit. Der 44 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Mercedes befreit werden. Er wurde anschließend leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten. Während der Mercedes abgeschleppt werden musste, blieb der Bus fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Abschleppmaßnahmen musste die Calwer Straße in beide Fahrtrichtungen bis gegen 15.30 Uhr gesperrt bleiben.

