Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 05.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++ Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr, kam es in der Frankenstraße, unweit der Kreuzung zur Straße Dukegat, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der dort ordnungsgemäß geparkte Toyota in weiß an der Frontstoßstange, mutmaßlich durch einen anderen PKW, beschädigt wurde. Der bzw. die unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 13:15 Uhr führten Beamte der Polizei Rhauderfehn eine Verkehrskontrolle bei einem 63-jährigen Fahrzeugführer durch, der die Rhauderwieke mit einem PKW befuhr. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde verhindert und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 62-jährige Fahrzeughalterin muss sich aufgrund des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem gesonderten Ermittlungsverfahren verantworten.

Jemgum - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am späten Samstagnachmittag um 17:25 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Leer auf der Autobahn 31 in Höhe der Ortschaft Jemgum eine Verkehrskontrolle eines 26-jährigen Fahrzeugführers durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Haftpflichtversicherung für den PKW bereits seit wenigen Wochen erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bunde - Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Am frühen Samstagabend um 20:30 Uhr wurde in der Mühlenstraße in Bunde der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses mitgeteilt. Bei Eintreffen der Beamten stand das Objekt bereits in Vollbrand. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und entsprechende Brandermittlungen eingeleitet.

