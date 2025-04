Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ramstein-Miesenbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Steinwenden und Ramstein hat sich am Freitagnachmittag eine Frau leicht verletzt.

Die 65-jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Opel auf der L363 in Richtung Ramstein. An der Einmündung der K10 bog eine 24-jährige Mercedesfahrerin nach links in die L363 ein und missachtete dabei die Vorfahrt der von links kommenden Geschädigten. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die Opelfahrerin leicht am Arm verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamthöhe des Sachschadens belief sich auf schätzungsweise 22.000 Euro. Da aus den Unfallfahrzeugen auch Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen waren, wurden Feuerwehr und Straßenmeisterei alarmiert. Die L363 zwischen Steinwenden und Ramstein war während der Unfallaufnahme und der darauffolgenden Straßenreinigungsarbeiten in beide Richtungen für circa zwei Stunden gesperrt. |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell