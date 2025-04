Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Landstuhl

Bild-Infos

Download

Landstuhl (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Nachwuchsgewinnung "Deine PoliZEIT" fand am Donnerstag, 27.März 2025 zum zweiten Mal ein Berufsinformationsabend statt. Ziel war es, Interessierte stärker mit Polizistinnen und Polizisten in Kontakt zu bringen. Eine "Polizei zum Anfassen", bei der Inspektion vor Ort. Die Organisation der Veranstaltung lag in den Händen der nebenamtlichen Einstellungsberatenden der Polizei Landstuhl. Elf junge Menschen, teilweise in Begleitung ihrer Eltern, fanden den Weg zur Landstuhler Inspektion. In interessanten Gesprächen wurden folgende Themen abgebildet: - allgemeine Informationen zum Bachelorstudium - Hinweise zu erforderlichen Fertigkeiten im Studium und im späteren Berufsleben - Informationen aus dem Polizeialltag - Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten - Die Vielfältigkeit der Polizei Rheinland-Pfalz, welche ihresgleichen sucht Ein positives Resümee zogen alle Beteiligten nach Beendigung der rund zweistündigen Veranstaltung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich mehr als zufrieden mit den erlangten Informationen und lobten vor allem den direkten Kontakt zu den "Schutzleuten". Auch die anwesenden Eltern fügten schmunzelnd an, noch einiges über die Polizei gelernt zu haben. Das gesteckte Ziel des Abends wurde vollends erreicht - persönliche Eindrücke sind nachhaltiger als ein gedrucktes Werbeplakat. |Marcus Gillen, PI LAN

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell