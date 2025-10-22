PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Hohenlimburger Supermarktes wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) eine 47-jährige Frau leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Opel über den Parkplatz in der Bahnstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die Fußgängerin und erfasste sie mit der Front seines Autos. Die Frau wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 09:25

    POL-HA: Positiver Drogenvortest nach Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

    Hagen-Mitte (ots) - Dienstagabend (21.10.2025) befuhr ein 42-Jähriger den Märkischen Ring mit seinem Opel. Als er um 21.10 Uhr an der Kreuzung nach links auf die Heinitzstraße in Richtung Autobahn abbog, fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW aus Richtung des Finanzamtes kommend in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Der 42-Jährige ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 07:30

    POL-HA: Diebe stehlen Kupferrohre von Kirche - wer kann Hinweise geben?

    Hagen-Haspe (ots) - Zwischen Mittwoch (15.10.2025) gegen 12 Uhr und Dienstag (21.10.2025) gegen 10.30 Uhr stahlen bislang unbekannte Personen mehrere Fallrohre aus Kupfer von einer Kirche an der Enneper Straße. Die Täter beschädigten zunächst die Halterungen, um die Rohre mit einer Länge von etwa vier Metern zu entwenden. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren