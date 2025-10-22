Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Hohenlimburger Supermarktes wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) eine 47-jährige Frau leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Opel über den Parkplatz in der Bahnstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die Fußgängerin und erfasste sie mit der Front seines Autos. Die Frau wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell