Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Drei Männer begingen am Dienstag (21.10.2025) in Hohenlimburg einen Ladendiebstahl. Einer von ihnen wurde vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv eines Supermarktes an der Straße "Auf dem Lölfert" beobachtete die Gruppe dabei, wie sie gegen 14.30 Uhr mehrere Produkte einsteckte. Zudem packten sie einen elektrischen Rasierer aus und probierten diesen aus. Der Detektiv hielt die Männer auf und informierte die Polizei über den versuchten Diebstahl. Die Polizeibeamten erschienen vor Ort und befragten die Tatverdächtigen im Alter von 18, 24 und 26 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen sie den 26-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig fest. (rst)

