Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktkontrollen in Wehringhausen und Altenhagen - Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025) führten Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes umfangreiche Kontrollen im Bereich Wehringhausen und Altenhagen durch. Ziel der Maßnahmen war es, Verkehrsverstöße sowie Straftaten im öffentlichen Raum konsequent zu verfolgen und die Sicherheit im Stadtgebiet zu erhöhen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften die Beamtinnen und Beamten einen 33-jährigen Mann, der mit einem Pkw unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist - diese war ihm bereits im Jahr 2016 entzogen worden. Zudem war das von ihm genutzte Fahrzeug nicht haftpflichtversichert. Gegen den Mann wurden zwei Strafanzeigen gefertigt: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen beobachteten die Einsatzkräfte in Altenhagen zwei Männer bei einer mutmaßlichen Rauschgiftübergabe auf einer Parkbank. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger übergab einem 58-jährigen Mann zwei größere Päckchen Cannabis in nicht geringer Menge. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 58-Jährigen ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Bereich des Hauptbahnhofs mehrere Ordnungswidrigkeiten fest, darunter Park- und Rotlichtverstöße durch Fußgänger. Diese wurden entsprechend geahndet.

Insgesamt fertigten die Beamtinnen und Beamten drei Strafanzeigen, leiteten sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, nahmen eine Person fest und stellten ein Beweismittel sicher. Weitere Kontrollen werden folgen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

