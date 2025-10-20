PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251020.3 Kiel: Volltrunken am Steuer ins Gleisbett

POL-KI: 251020.3 Kiel: Volltrunken am Steuer ins Gleisbett
Kiel (ots)

In der vergangenen Freitagnacht geriet ein offenbar volltrunkener Autofahrer über das Betriebsgelände der Deutschen Bahn mit einem Überschlag in das Gleisbett des Kieler Hauptbahnhofs.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober gegen 01 Uhr morgens befuhr ein 20-jähriger Ukrainer mit seinem Pkw die Kieler Innenstadt. Dabei verwechselte er nach jetzigem Kenntnisstand die Kaistraße mit dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn. Als er eine Ladekante an den Gleisen erreichte, überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach inmitten des Gleisbettes.

Die Polizei Kiel, Bundespolizei und Rettungsdienst eilten zum Unfallort. Der Fahrer kam mit einem ersten Alkoholmesswert von 2,59 %o mit leichten Blessuren davon. Das Gleis wurde zeitweise gesperrt. Die Kollegen des 2. PR Kiel ordneten eine Blutprobenentnahme an und entließen den Fahrer nach Abschluss der Maßnahmen.

Nun folgen aufgrund eines möglicherweise gefälschten Führerscheines sowohl der Tatvorwurf der Urkundenfälschung, als auch ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

Kai Breva, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

