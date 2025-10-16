Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251016.1 Kiel: Schwerpunktkontrolle Radfahrende

Kiel (ots)

Mittwochvormittag kontrollierten Polizistinnen und Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Landeshauptstadt Kiel den Fahrradverkehr an verschiedenen Orten im Revierbereich.

Am Mittwoch kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Wellsee und Mitarbeitern des KOD 80 radfahrende Verkehrsteilnehmende. Im Bereich der Allgäuer Straße Ecke Troppauer Straße unterzogen die Polizeikräfte aufgrund des nahenden Schulbeginns eine Vielzahl fahrradfahrender Kinder und Jugendliche einer Kontrolle. Sie beanstandeten insgesamt neun Fahrräder und stellten Kontrollberichte aus. Positiv zu erwähnen ist, dass der Großteil der kontrollierten Fahrräder verkehrstauglich war und diese keine Beanstandungen aufwiesen.

Darüber hinaus wurden 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren u. a. der Nutzung der falschen Straßenseite eingeleitet.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

