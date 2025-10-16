PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251016.1 Kiel: Schwerpunktkontrolle Radfahrende

Kiel (ots)

Mittwochvormittag kontrollierten Polizistinnen und Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Landeshauptstadt Kiel den Fahrradverkehr an verschiedenen Orten im Revierbereich.

Am Mittwoch kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Wellsee und Mitarbeitern des KOD 80 radfahrende Verkehrsteilnehmende. Im Bereich der Allgäuer Straße Ecke Troppauer Straße unterzogen die Polizeikräfte aufgrund des nahenden Schulbeginns eine Vielzahl fahrradfahrender Kinder und Jugendliche einer Kontrolle. Sie beanstandeten insgesamt neun Fahrräder und stellten Kontrollberichte aus. Positiv zu erwähnen ist, dass der Großteil der kontrollierten Fahrräder verkehrstauglich war und diese keine Beanstandungen aufwiesen.

Darüber hinaus wurden 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren u. a. der Nutzung der falschen Straßenseite eingeleitet.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:49

    POL-KI: 251015.2 Schwentinental: Beteiligte und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Schwentinental (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 52. Beteiligt waren zwei Pkw. Die Fahrzeuginsassen eines verunfallten PKW entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Unfallbeteiligten habe er am Sonntag, 12.10.2025 gegen 3.45 ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:46

    POL-KI: 251014.1 Heikendorf: möglicher Geschädigter gesucht

    Heikendorf (ots) - Am 07.10.2025 gegen 19.00 Uhr meldete ein Hinweisgeber vor der Apotheke in der Dorfstraße den Diebstahl eines Fahrrades der Marke Stevens (kein E-Bike). Die Polizeistation Heikendorf sucht den möglichen Geschädigten. Laut eines Zeugen habe am 07.10.2025 gegen 19.00 Uhr eine unbekannte männliche Person mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss geöffnet. Dann sei diese Person mit diesem und einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren