POL-KI: 251015.2 Schwentinental: Beteiligte und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schwentinental (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 52. Beteiligt waren zwei Pkw. Die Fahrzeuginsassen eines verunfallten PKW entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben eines Unfallbeteiligten habe er am Sonntag, 12.10.2025 gegen 3.45 Uhr die L 52 aus Kiel kommend in Richtung Schwentinental befahren. Zwischen der Preetzer Chaussee und der Auffahrt zur Bundesstraße B 76 kam es aufgrund einer bisher unklaren Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW.

Bei den verunfallten PKW handelt es sich zum einen um ein als Taxi genutzten hellgelben Mercedes Benz E Klasse mit Kieler Kennzeichen. Bei dem zweiten verunfallten PKW handelt es sich um einen schwarzen Mercedes Benz A Klasse mit Rendsburger Kennzeichen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall derart stark beschädigt, dass die Airbags auslösten und Motorflüssigkeiten ausliefen. Der verletzte Fahrzeugführer des Taxis befand sich beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten vor Ort.

Der oder die Fahrzeuginsassen des schwarzen Mercedes Benz A Klasse flüchteten vor dem Eintreffen der eingesetzten Kollegen vom Unfallort. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage, ist es wahrscheinlich, dass der oder die flüchtigen Personen ebenfalls verletzt waren. Die verunfallten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Die Polizeistation Schwentinental ermittelt im Fall der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem oder den Fahrzeuginsassen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04307 - 82360 zu melden.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

