Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251013.1 Kiel: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Kiel (ots)

Bereits am Dienstag den 23. September 2025 kam es in der Beseler Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Radfahrer entfernte sich. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben des Fahrers eines Audi Quattro (Oldtimer) habe er am 23. September gegen 9:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Beseler Allee und der Gerhardstraße eine Kollision mit einem Fahrradfahrer gehabt. Hierbei habe der Fahrradfahrer seinen linken Außenspiegel berührt und beschädigt. Der Fahrradfahrer sei trotz Ansprache weitergefahren. Es soll sich um einen älteren Mann mit einem handelsüblichen Fahrrad gehandelt haben.

Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeibezirksrevier nimmt unter 0431 / 160 1503 Hinweise von Personen entgegen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Fahrradfahrer machen können.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell