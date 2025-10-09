Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251009.2 Kiel: Antanz- und Raubdelikte - Weiterer Täter festgenommen -Folgemeldung zu 250929.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Seit Juni 2025 ereigneten sich im Bereich der Kieler Innenstadt und um den Hauptbahnhof eine Vielzahl von sogenannten Raub- und Antanzdelikten. Für die fünf ermittelten Tatverdächtigen hatte das Amtsgericht Kiel daraufhin Haftbefehle erlassen. Drei Tatverdächtige sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Mittlerweile nahmen Polizeikräfte einen weiteren Tatverdächtigen fest, für den bereits ein Haftbefehl bestand. Am 02.10.25 nahmen Einsatzkräfte den 18-jährigen Algerier am Hamburger Flughafen fest. Der Tatverdächtige befand sich auf der Rückreise aus der Schweiz und wurde nach seiner Landung von Beamten der Bundespolizei überprüft. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin nahmen sie den 18-Jährigen fest und übergaben ihn an die zuständigen Polizeikräfte aus Kiel. Diese lieferten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hatte sich der Tatverdächtige nach den Taten in die Schweiz abgesetzt und sich dort für geraume Zeit aufgehalten.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell