Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251008.1 Kiel: UMLADUNG: Kriminalpolizeistelle Plön unter neuer Leitung - Einladung zum Pressegespräch - Folgemeldung zu 250930.2 - Achtung neuer Termin

Kreis Plön / Kiel (ots)

Seit dem 01. September 2025 ist der Erste Kriminalhauptkommissar Thorsten Ebel neuer Leiter der Kriminalpolizeistelle Plön. Ab dem 01. Oktober komplettiert der Kriminalhauptkommissar Thomas Wald als stellvertretender Leiter die Dienststelle.

Wir laden Medienvertreterinnen und -Vertreter zu der Vorstellung ein, die am 23. Oktober 2025 um 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeistelle Plön, Hamburger Straße 30, 24306 Plön, stattfindet. Zur besseren Planung bitten wir ausdrücklich um Voranmeldung bis Dienstag, 21. Oktober 2025 - 14 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 -2010.

Ursprünglich war die Vorstellung für den 09. Oktober 2025 vorgesehen. Diesen Termin mussten wir leider absagen. Pressevertreter, die sich bereits für den nun abgesagten Termin angemeldet haben, werden um erneute telefonische Anmeldung gebeten.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

