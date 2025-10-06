Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251006.1 Laboe: Wachsame Nachbarn - Festnahme nach Wohnungseinbruch

Kreis Plön (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Durch die Aufmerksamkeit mehrerer Anwohner nahmen Polizeikräfte am vergangenen Mittwoch in Laboe einen Mann fest, der zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten Polizeikräfte den Mann einem Haftrichter vor. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.

Am letzten Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, bemerkten Anwohner in der Straße Dellenberg in Laboe eine verdächtige männliche Person. Diese habe zunächst an die Scheiben eines Wohnhauses geklopft und dort geklingelt. Später sei dieselbe Person dabei beobachtet worden, wie sie sich Zugang zur Wohnung verschafft habe.

Die alarmierten Polizeikräfte waren mit mehreren Streifenwagen aus dem Kreis Plön sowie Kiel am Einsatzort und konnten den Mann noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt verreist. Sie wurden von der Polizei telefonisch über den Einbruch in Kenntnis gesetzt.

Bei der Durchsuchung des 41-jährigen polnischen Tatverdächtigen wurde weiteres Stehlgut aufgefunden. Darüber hinaus nutzte der Verdächtige vermutlich einen zuvor entwendeten elektrischen Rollstuhl, um zum späteren Tatort zu fahren.

Gegen den Mann leiteten die Polizeikräfte ein Ermittlungsverfahren ein. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehl.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell