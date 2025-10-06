PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251006.1 Laboe: Wachsame Nachbarn - Festnahme nach Wohnungseinbruch

Kreis Plön (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Durch die Aufmerksamkeit mehrerer Anwohner nahmen Polizeikräfte am vergangenen Mittwoch in Laboe einen Mann fest, der zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten Polizeikräfte den Mann einem Haftrichter vor. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.

Am letzten Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, bemerkten Anwohner in der Straße Dellenberg in Laboe eine verdächtige männliche Person. Diese habe zunächst an die Scheiben eines Wohnhauses geklopft und dort geklingelt. Später sei dieselbe Person dabei beobachtet worden, wie sie sich Zugang zur Wohnung verschafft habe.

Die alarmierten Polizeikräfte waren mit mehreren Streifenwagen aus dem Kreis Plön sowie Kiel am Einsatzort und konnten den Mann noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt verreist. Sie wurden von der Polizei telefonisch über den Einbruch in Kenntnis gesetzt.

Bei der Durchsuchung des 41-jährigen polnischen Tatverdächtigen wurde weiteres Stehlgut aufgefunden. Darüber hinaus nutzte der Verdächtige vermutlich einen zuvor entwendeten elektrischen Rollstuhl, um zum späteren Tatort zu fahren.

Gegen den Mann leiteten die Polizeikräfte ein Ermittlungsverfahren ein. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Untersuchungshaftbefehl.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:02

    POL-KI: 251006.2 Kiel / Kreis Plön: Erneute Warnung vor Schockanrufen

    Kiel / Plön (ots) - Seit dem vorletzten Wochenende kommt es im Bereich der Polizeidirektion Kiel und im Kreis Plön zu einer Vielzahl von sogenannten Schockanrufen. Bislang gaben sich die Täter am Telefon vermehrt als Polizeibeamte aus und täuschten den Angerufenen vor, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. In diesem Zusammenhang wurden die ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:08

    POL-KI: 251002.2 Kiel: Fund von Drogen und Waffen nach Durchsuchungen

    Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Gestern kontrollierten Polizeikräfte einen Mann in Gaarden, der mehrere Konsumeinheiten Kokain mit sich führte. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung, seines Fahrzeuges und seines Geschäftes und eines weiteren Geschäftsraumes stellten die Beamten unter ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:09

    POL-KI: 251002.1 Kiel / Plön: Vermisster - 21-Jähriger wieder da - Folgemeldung zu 250930.3

    Kiel / Plön (ots) - Der seit Ende Juli 2025 vermisste 21-Jährige ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung konnte der Aufenthaltsort des Vermissten durch einen Hinweisgeber im Kreis Plön ermittelt werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren