LPI-NDH: Vandalismus an Wohnhaus - Kompost landet im Pool

Bad Frankenhausen (ots) - Eine VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch die Landstraße 1172 von Esperstedt kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Gegen 13.45 Uhr betätigte die Frau den rechten Blinker, beabsichtigte jedoch nach links in einen Feldweg einzubiegen. Eine dahinter befindliche Toyota-Fahrerin kollidierte infolgedessen mit der Abbiegerin. Die Fahrzeugführerin des Volkswagen wurde leicht verletzt. Zwei Insassen des ...

