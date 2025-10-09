PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251009.1 Kiel
Kreis Plön: Einladung Polizei Inside

POL-KI: 251009.1 Kiel / Kreis Plön: Einladung Polizei Inside
Kiel / Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel führt Ende des Monats eine Informationsveranstaltung für den potentiellen Nachwuchs durch. Angesprochen sind alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Unter dem Motto "Polizei Inside" haben Interessierte am Mittwoch, 29. Oktober 2025 zwischen 16 und 18 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren.

Der jetzige Termin findet in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Plön statt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellen bei der kommenden Veranstaltung die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmittel vor.

Weitere Information sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/insideploen

Grundsätzlich können sich Interessierte stets individuell bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern der Landespolizei informieren. Zur Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/BeraterEinstellung

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

