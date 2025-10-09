Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251009.1 Kiel

Kreis Plön: Einladung Polizei Inside

Bild-Infos

Download

Kiel / Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel führt Ende des Monats eine Informationsveranstaltung für den potentiellen Nachwuchs durch. Angesprochen sind alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Unter dem Motto "Polizei Inside" haben Interessierte am Mittwoch, 29. Oktober 2025 zwischen 16 und 18 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren.

Der jetzige Termin findet in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Plön statt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellen bei der kommenden Veranstaltung die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmittel vor.

Weitere Information sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/insideploen

Grundsätzlich können sich Interessierte stets individuell bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern der Landespolizei informieren. Zur Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/BeraterEinstellung

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell