Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 35. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 25.08.2025:

Gründau-Rothenbergen, K 903 in Fahrtrichtung Rothenbergen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 26.08.2025:

Bad Orb, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 27.08.2025:

Offenbach, B 448 Ausbauende in Fahrtrichtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 28.08.2025:

Obertshausen, Tempelhofer Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße (Schulweg);

- 29.08.2025:

Erlensee, K 859 Ausbauende in Fahrtrichtung (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 30.08. und 31.08.2025:

Bad Orb, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 22.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell