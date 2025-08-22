PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollsperrung nach Kollision: Ein schwer- und ein leichtverletzter Autofahrer

Erlensee (ots)

(lei) Zwei Autofahrer mussten am frühen Donnerstagabend ins Krankenhaus, nachdem ihre beiden Fahrzeuge bei einem heftigen Unfall auf der Landesstraße 3193 miteinander zusammengestoßen waren.

Beide waren gegen 18.10 Uhr von Hanau kommend in Richtung Erlensee unterwegs, als der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer, kurz nach der Anschlussstelle zur Autobahn 66 wohl die Kontrolle über seinen schwarzen AMG verlor und von hinten in den vorausfahrenden Ford eines 46-Jährigen krachte. Hierdurch schleuderten beide Autos mehrfach über die gesamte Fahrbahn und stießen jeweils in die Mittel- und die Seitenleitplanke. Der Mercedes kam schließlich auf dem Seitenstreifen quer zur Fahrbahn zum Stehen, der Galaxy auf dem linken Fahrstreifen, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. An beiden Fahrzeugen entstand auf Grund massiver Schäden Totalschaden, der insgesamt auf über 55.000 Euro beziffert wird.

Der 34-Jährige wurde leicht-, der 46-Jährige schwerverletzt, sodass beide in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Zeugenangaben zufolge soll der Mercedes-Fahrer zuvor mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06181 91155-0. Die Fahrbahn in Richtung Erlensee musste für zwei Stunden vollgesperrt werden.

