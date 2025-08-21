POL-OF: Autofahrer bei Kollision mit anderem Auto schwer verletzt
Hainburg (ots)
(lei) Ein 63 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag in der Fasaneriestraße beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto schwer verletzt worden. Er war gegen 12.50 Uhr mit seinem grünen Astra in Richtung der Landesstraße 3065 unterwegs, als ihn offenbar ein entgegenkommender Fiesta-Lenker, der nach links in die Siemensstraße abbiegen wollte, übersah. Während der 63-Jährige in ein Krankenhaus kam, blieb der 43-Jährige in dem Ford nach ersten Informationen unverletzt. Beide Autos waren durch den Crash so stark in Mitleidenschaft gezogen worden (Gesamtschaden etwa 11.000 Euro), dass sie abgeschleppt werden mussten.
