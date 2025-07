Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Renitenter Ladendieb flüchtet

Am Dienstag nahm die Polizei einen Verdächtigen nach einem Diebstahl in Geislingen fest.

Ulm (ots)

Um 18 Uhr hielt sich ein Paar in einem Supermarkt in der Gartenstraße auf. Dort steckte der Mann mehrere Dosen Alkohol in seinen Rucksack. Als er mit seiner Begleitung den Laden verließ, ohne die Getränke zu zahlen, sprach ihn ein Mitarbeiter auf den Diebstahl an. Der Verdächtige beleidigte daraufhin den Zeugen, stieß ihn zur Seite und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei Geislingen fahndete nach dem Mann. Anhand einer Videoaufzeichnung aus dem Laden gelang es den Beamten einen 32-jährigen Verdächtigen im Beisein seiner Begleitung noch in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Das mutmaßliche Diebesgut hatte er bei sich. Das wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

