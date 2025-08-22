POL-OF: Unzählige Schrauben und Nägel auf der Straße: Wer hat sie dort verloren oder vielleicht sogar mutwillig abgelegt?
Hanau (ots)
(lei) Mehrere große Schrauben im Bereich Königsberger Straße / Posener Straße haben am späten Donnerstagabend dazu geführt, dass mindestens ein Auto dadurch beschädigt wurde. Eine 31-Jährige hatte gegen 21.25 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sie einen Platten habe und nun dort stehe. Weitere Autofahrer hatten wohl ebenfalls angehalten und zwischenzeitlich mit Taschenlampen oder Handylichtern die Straße abgesucht.
Vor Ort konnte die hinzugerufene Polizeistreife in der Tat etliche Schrauben und auch Nägel - gut "20 Hände voll" - feststellen, welche dann beseitigt wurden. Die Frage, die sich den Beamten nun stellt, ist, ob sie verloren oder absichtlich dort verteilt wurden. Daher wird nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte melden ich bitte auf dem Hanauer Polizeirevier (06181 100-120).
