POL-AA: Ostalbkreis: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots) - Bühlerzell: Diebstahl von Begattungskästen In einem Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 8 Uhr wurde in der Kammerstatter Straße von einem Flurstück am Ortsende von Bühlerzell in Richtung Kammerstatt mehrere Begattungskästen für Bienen entwendet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 entgegen. Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl von Fahrrad Am ...

