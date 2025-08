Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Aalen (ots)

Bühlerzell: Diebstahl von Begattungskästen

In einem Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 8 Uhr wurde in der Kammerstatter Straße von einem Flurstück am Ortsende von Bühlerzell in Richtung Kammerstatt mehrere Begattungskästen für Bienen entwendet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl von Fahrrad

Am Montagvormittag gegen 8:20 Uhr wurde in der Raiffeisenstraße auf einem Parkplatz eines Elektrofachhandels ein gelbes Fahrrad an einer Hecke abgestellt. Als der Besitzer gegen 9:05 Uhr zurück zu seinem abgeschlossenen Fahrrad der Marke Scott kam, war dieses entwendet worden. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell