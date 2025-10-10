Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251010.2 Kiel

Kreis Plön: Polizei findet Hanfplantage

Kreis Plön (ots)

Am Mittwoch durchsuchten Polizeikräfte Räumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus in Preetz. Im Keller des Hauses stellten sie eine Hanfplantage fest. Die Beamten beschlagnahmten die Pflanzen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 16:00 Uhr erhielten die Beamten der Polizeistation Preetz einen Hinweis. Demnach sollte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Preetz stark nach Cannabis riechen.

Die Polizeikräfte fuhren zu dem Mehrfamilienhaus und überprüften die Angaben des Hinweisgebers. Daraufhin gingen die Beamten in den frei zugänglichen Keller und lokalisierten einen Kellerverschlag, aus dem sie einen starken Cannabisgeruch und eine erhöhte Wärmeentwicklung wahrnehmen konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung des Kellerverschlags sowie der Wohnräume des Mieters an. Bei der Durchsuchung, die weitere Polizeikräfte aus Kiel unterstützten, fanden die Beamten eine professionelle Aufzuchtanlage mit mehreren Cannabispflanzen, zirka 500 Gramm Cannabis sowie Verpackungsmaterial auf.

Die Polizeikräfte beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten gegen den 23-jährigen Rumänen ein Ermittlungverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz ein.

Zur Erläuterung:

Trotz der "Teillegalisierung" im Umgang mit Cannabis bestehen weiterhin Grenzen für den Umgang. Diese hat der Gesetzgeber im Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KcanG) festgelegt.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel