Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251014.1 Heikendorf: möglicher Geschädigter gesucht

Heikendorf (ots)

Am 07.10.2025 gegen 19.00 Uhr meldete ein Hinweisgeber vor der Apotheke in der Dorfstraße den Diebstahl eines Fahrrades der Marke Stevens (kein E-Bike). Die Polizeistation Heikendorf sucht den möglichen Geschädigten.

Laut eines Zeugen habe am 07.10.2025 gegen 19.00 Uhr eine unbekannte männliche Person mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss geöffnet. Dann sei diese Person mit diesem und einem weiteren Fahrrad in Richtung eines Supermarktes in der Straße Teichtor gegangen und habe sich dann auf eines der Fahrräder gesetzt und sich entfernt. Das andere Fahrrad führte er neben sich her.

Der mögliche Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heikendorf unter 0431 / 160 1710 zu melden.

Babette Weiß

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

