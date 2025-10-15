Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251015.1 Kiel

Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Ablenkung und Gurt

Kiel (ots)

Zwischen dem 06.10.2025 und dem 12.10.2025 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel sowohl im Stadtgebiet als auch im Kreis Plön verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen der Roadpol-Kontrollwochen finden in unregelmäßigen Abständen Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Diesmal hatte die europaweit abgestimmte "Roadpol- Focus on the road" das Thema "Ablenkung und Gurt im Straßenverkehr" im Fokus. Die Nutzung moderner Technik und die damit einhergehende Ablenkung während der Teilnahme am Straßenverkehr erhöht das Unfallrisiko erheblich. Die Bekämpfung von Unfallursachen ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei.

Innerhalb der Kontrollwoche fanden sowohl im Stadtgebiet Kiel als auch an diversen Örtlichkeiten im Kreis Plön gezielte Verkehrskontrollen statt. Insgesamt wurden 907 Fahrzeuge kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass 59 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Das Handy wurde von 68 Fahrzeugführenden genutzt.

Am 07.10. kontrollierten die Beamtinnen und Beamten den Fahrer eines E-Bikes im Kieler Stadtgebiet. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-jährigen Deutschen ein und stellten das Fahrzeug sicher.

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen wurde eine Vielzahl von Gesprächen geführt, um die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren aufzuklären, die durch Ablenkungen im Straßenverkehr entstehen können. Um für dieses Thema auch in einer breiten Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wurde eine Kontrolle im Kieler Stadtgebiet durch ein Fernsehteam begleitet.

Weitere Kontrollen sind auch außerhalb der koordinierten Roadpol Kontrollwochen im Bereich der Polizeidirektion Kiel vorgesehen.

