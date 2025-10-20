Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251020.1 Rendsburg: Vermisste 13-Jährige wieder da - Folgemeldung zu 251018.1

Rendsburg (ots)

Die seit Freitag vermisste 13-Jährige ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung konnte das Mädchen in Dresden ermittelt werden. Angehörige nahmen die 13-Jährige in die Obhut.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mädchens nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

