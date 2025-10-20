PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251020.1 Rendsburg: Vermisste 13-Jährige wieder da - Folgemeldung zu 251018.1

Rendsburg (ots)

Die seit Freitag vermisste 13-Jährige ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung konnte das Mädchen in Dresden ermittelt werden. Angehörige nahmen die 13-Jährige in die Obhut.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mädchens nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:50

    POL-KI: 251016.1 Kiel: Schwerpunktkontrolle Radfahrende

    Kiel (ots) - Mittwochvormittag kontrollierten Polizistinnen und Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Landeshauptstadt Kiel den Fahrradverkehr an verschiedenen Orten im Revierbereich. Am Mittwoch kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Wellsee und Mitarbeitern des KOD 80 radfahrende Verkehrsteilnehmende. Im Bereich der Allgäuer Straße Ecke Troppauer ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:49

    POL-KI: 251015.2 Schwentinental: Beteiligte und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Schwentinental (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 52. Beteiligt waren zwei Pkw. Die Fahrzeuginsassen eines verunfallten PKW entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Unfallbeteiligten habe er am Sonntag, 12.10.2025 gegen 3.45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren