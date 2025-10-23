Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer kollidiert im Lennetal mit einer Leitplanke - Drogenvortest schlägt an

Hagen-Lennetal (ots)

Ein 49-jähriger Autofahrer kam am Mittwochnachmittag (22.10.2025) im Lennetal aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Hagener war gegen 15.20 Uhr mit seinem VW auf der Verbandsstraße in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Wannebachstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto. Verletzt wurde er nicht. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der 49-Jährige auffällig, machte einen ruhelosen Eindruck und zitterte. Aufgrund dieser Feststellungen führten die Polizeibeamten einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis anzeigte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Vor der Fahrt zum Krankenhaus fanden die Beamten in einer seiner Jackentaschen einen Schlagring und stellten diesen sicher. Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz leiteten die Polizisten Strafverfahren ein und stellten außerdem den Führerschein des Hageners sicher. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell