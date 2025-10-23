Polizei Hagen

POL-HA: Im Volkspark: 18-Jährige sprüht Pfefferspray und verletzt 15-Jährige

Hagen-Mitte (ots)

Eine 18-Jährige sprühte einer 15-Jährigen am Mittwoch (22.10.2025) Pfefferspray ins Gesicht und verletzte das Mädchen leicht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die 15-Jährige hielt sich gegen 17.30 Uhr mit Freunden im Volkspark auf, als sich eine 18-Jährige der Gruppe anschloss. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Streit, bei dem die 18-Jährige ein Pfefferspray hervorholte und der 15-Jährigen laut Zeugenaussagen ins Gesicht sprühte. Anschließend entfernte sich die 18-Jährige in Begleitung von zwei Mädchen in Richtung Innenstadt. Die 15-Jährige musste von Rettungskräften behandelt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten tätigten die jungen Zeugen vor Ort Angaben zu der Tatverdächtigen, woraufhin die Polizisten die Fahndung einleiteten. Die Ermittlungen der Einsatzkräfte ergaben, dass sich die 18-Jährige in einem Geschäft an der Hochstraße aufhalten soll. Die Polizisten begaben sich zu der Anschrift, konnten die junge Frau jedoch nicht antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell