Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof - Polizeibeamte beobachten Ladendieb beim Weiterverkauf seines Diebesgutes

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen führten am Donnerstagnachmittag (23.10.2025) erneut umfangreiche Kontrollen am und um den Hagener Hauptbahnhof durch. Zu Beginn des Einsatzes überwachten die Einsatzkräfte die Fußgängerampel am Graf-von-Galen-Ring. Dabei stellten sie bereits eine Vielzahl an Rotlichtverstößen fest und ahndeten diese mit Verwarngeldern. Wenig später wurden die Polizisten auf einen 47-jährigen Mann aufmerksam, der einem weiteren Passanten etwas zum Kauf anbot. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden sie in dem Rucksack des Mannes über 30 Parfümflaschen, die zum Teil noch original verpackt waren. Ermittlungen führten die Beamten zu einem Geschäft in der Elberfelder Straße. Eine Mitarbeiterin bestätigte ihnen, dass es am Morgen, gegen 10 Uhr, zu einem Diebstahl gekommen war. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 47-Jährigen ein. Zum Ende des Einsatzes überprüften die Beamten noch ein in Wehringhausen geparktes Auto. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden war. Sie stellten es sicher und ließen es abschleppen. Bereits für die kommenden Tage und Wochen sind ähnliche Schwerpunkteinsätze geplant, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung am und um den Hagener Hauptbahnhof zu verbessern. (sen)

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

