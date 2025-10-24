Polizei Hagen

POL-HA: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Iserlohner Straße, Ecke Steltenbergstraße, kam es am Donnerstag (23.10.) zu einem Auffahrunfall. Gegen 14.15 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, dass er an der Kreuzung nach rechts in Richtung der Autobahnauffahrt abbiegen wollte. Eine 59-jährige Audi-Fahrerin, die sich vor dem Mann befand, bremste jedoch. Aufgrund des zu geringen Abstands stieß der 40-Jährige dann mit ihr zusammen. Die Audi-Fahrerin berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass ein vorfahrtberichtigter Pkw von links kam. Daraufhin habe sie gebremst. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Die Schwerterin wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell