Bundespolizeiinspektion Kassel
Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte Randalieren im Bahnhof Zimmersrode

Zimmersrode (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Unbekannte haben am Bahnhof Zimmersrode randaliert. Festgestellt wurde die Tat am Dienstag (14.10./05:50 Uhr) durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel.

Der oder die Täter rissen Warnschilder ab oder verbogen diese.

Des Weiteren wurden Blumen herausgerissen und in die Unterführung geworfen.

Bei einer Wartebank wurde die Rückenlehne von der Wand gerissen.

Am Bahnsteig wurden zudem großflächig Schottersteine, Glasscherben, Papier und Knetmasse verteilt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561816 160 oder unter www.bundepolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 13:33

    BPOL-KS: 39-Jähriger belästigt und schlägt Reisende in der Cantusbahn

    Fulda (ots) - Ein 39-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag (11.10./15:25 Uhr) auf der Fahrt von Bad Hersfeld nach Fulda mehrere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt haben. Der Mann befand sich in der Cantusbahn 24233, als er mit anderen Reisenden in Streit geriet. Dieser Streit wurde im Verlauf immer aggressiver. Da sich kein Zugbegleiter zur ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:38

    BPOL-KS: 33-Jähriger sorgt für Zugverspätung

    Kirchhain/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) - Ein 33-Jähriger Mann soll sich am gestrigen Diensttag (7.10./18:40 Uhr) auf der Bahnstrecke Kassel nach Frankfurt am Main in den Gleisen aufgehalten haben. Der Zugführer der Hessischen Landesbahn (HLB) 15027, auf der Fahrt von Stadtallendorf nach Bad Vilbel, erkannte kurz vor Kirchhain eine Person im Gleis und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam rechtzeitig zum ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:35

    BPOL-KS: Zugbegleiter im Regionalexpress bespuckt

    Birkenbringhausen/Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots) - Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Dienstag (7.10./14:15 Uhr) den Zugbegleiter des Regionalexpresses 97 bespuckt haben. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Marburg nach Frankenberg. Bei der Fahrscheinkontrolle weigerte sich der Unbekannte, den Fahrschein vorzuzeigen. Er soll verbal aggressiv geworden sein. Der Zugbegleiter forderte ihn daraufhin auf, den Zug in ...

    mehr
