Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte Randalieren im Bahnhof Zimmersrode

Zimmersrode (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Unbekannte haben am Bahnhof Zimmersrode randaliert. Festgestellt wurde die Tat am Dienstag (14.10./05:50 Uhr) durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel.

Der oder die Täter rissen Warnschilder ab oder verbogen diese.

Des Weiteren wurden Blumen herausgerissen und in die Unterführung geworfen.

Bei einer Wartebank wurde die Rückenlehne von der Wand gerissen.

Am Bahnsteig wurden zudem großflächig Schottersteine, Glasscherben, Papier und Knetmasse verteilt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561816 160 oder unter www.bundepolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell